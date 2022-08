De duurste kleine whisky fles ter wereld

Wat zou jij overhebben voor een kleine whisky fles. Duizenden euro’s of een paar tientjes?

Investeren in whisky is geen gek idee. Je moet wel geduld hebben, want vaak moet whisky eerst tientallen jaren veilig opgeslagen liggen wil je het voor een dikke winst kunnen verkopen. Dan moet je ook nog de goede whisky uitkiezen, want niet iedere willekeurige fles is goud waard.

Bij een whisky fles denk je gauw aan een deftige fles. Maar dit is iets heel anders. Je kijkt naar een klein flesje van 50 ml. Toch is dit kleine flesje verkocht voor meer dan 7.500 euro op een online veiling. Wow.

Het gaat hier om een Springbank 50-Year-Old Campbeltown Single Malt Scotch Whisky. De inhoud van de fles werd gedistilleerd in 1919. Dat betekent dat deze whisky al meer dan 100 jaar oud is!

Reken je het om naar milliliters dan heeft de koper bijna 200 euro per milliliter betaald voor de sterke drank. Eén voordeel van het kleine flesje. Het is makkelijk op te bergen ter investering. Maar ook makkelijk kwijt te raken..

De kleine whisky fles zal verstuurd worden naar de eigenaar. De verzendende partij zegt dat het flesje niet lekt. Stel je voor. Duizenden euro’s aan whisky dat uit de fles loopt.