Zou niet misstaan in je huis als kunstobject. Helaas moet je diep in de buidel tasten voor de duurste Pikachu ter wereld.

Pokémon is hot. Eigenlijk is de hype nooit weggeweest. We hebben het dan niet over een Pokémon Go, maar gewoon Pokémon in algemeen. En als je dacht dat alleen de kaarten ontzettend prijzig kunnen zijn dan heb je het mis. Kijk hier maar eens naar, je kijkt namelijk naar de duurste Pikachu ter wereld.

De Pokémon is gemaakt door de Japanse kunstenaar Hiroshi Fujiwara voor Baccarat. Het is een ode aan 25 jaar Pokémon. Vandaar dat de kunstenaar slechts 25 exemplaren van de duurste Pikachu ter wereld maakt. Het prijskaartje kun je ook al raden. 25.000 dollar, of in ons geval 20.000 euro.

Het is best een groot ding. Bijna 30 centimeter hoog is deze duurste Pikachu ter wereld. De vorm geeft onmisbaar aan dat je naar de Pokémon zit te kijken. De unieke vorm van Pikachu lijkt nergens anders op. Het complete stuk kunst is gemaakt van kristal. De Pokémon weegt zo’n 8 kilogram. Via Baccarat kan het kunstobject exclusief gekocht worden. Op is op, want 25 exemplaren wereldwijd is niet heel veel. Voor zover bekend is de duurste Pikachu ter wereld nog niet uitverkocht.