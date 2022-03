Het levert in elk geval vakantiekiekjes op die uniek zullen zijn. Dit kost de duurste vakantie van je leven.

Het kost verschrikkelijk veel geld en je moet wel echt een passie hebben voor de bestemming om er je zuurverdiende centen op stuk te slaan. We hebben het over een expeditie naar Antarctica. De ijs en sneeuw en al het bijbehorende dierenleven met je eigen ogen aanschouwen is een mogelijkheid. Je moet er wel de portemonnee voor trekken.

Reisbedrijf The Luminaire brengt je naar Antarctica met een expeditie die dit jaar gepland staat. Het team zal je onder meer alles vertellen over de ontdekking van het scheepswrak van Sir Ernest Shackleton, dat recent ontdekt werd na 107 jaar. De bijzondere vakantie bestaat uit negen nachten aan boord van een superjacht dat de tocht maakt naar het ijzige Antarctica.

Via de website van The Luminaire kun je de trip boeken. Prijzen worden niet bekendgemaakt en dan weet je al dat dit soort reizen een vermogen kosten. Uncrate weet te melden dat de trip bijna 154.000 dollar kost. Omgerekend 141.000 euro. Met recht de duurste vakantie van je leven. Je ogen krijgen echter iets unieks te zien. Als je het geld had, zou je dan een dergelijke trip overwegen?