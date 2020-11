De echte Darth Vader is niet meer - Apparata

De originele Darth Vader is niet langer onder ons. Dave Prowse is komen te overlijden.

In het pak zie je er maar weinig van, maar in het kostuum van Darth Vader zat de Amerikaanse acteur Dave Prowse. Dit weekend is de acteur overleden op 85-jarige leeftijd.

Hij speelde de rol van het iconische Star Wars karakter gedurende de eerste serie in de jaren zeventig en tachtig. Een grappig feitje is dat de stem van Darth Vader niet afkomstig was van Prowse. De acteur James Earl Jones deed de stem van dit karakter omdat Prowse te Brits was en niet goed een Amerikaans accent kon neerzetten.

Prowser werd gecast voor de rol vanwege zijn voorkomen. Hij was een bodybuilder en daardoor een grote lange vent. Naast zijn rol in Star Wars speelde hij ook geregeld het karakter Frankenstein in meerdere films. Onder andere in de James Bond-film Casino Royale uit 1967 klom hij in de rol van dit monster.

De acteur speelde Darth Vader in Episodes IV, V en VI van Star Wars. Meerdere acteurs klommen in de rol van de slechterik, waaronder Sebastian Shaw die ook voor het eerst te zien was in een Darth Vader zonder masker. Daarnaast komt het personage meerdere keren terug in de videogames van Star Wars. (via BBC)