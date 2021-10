De échte reden dat Musk Dogecoin steunt!

Elon Musk heeft bijna van het begin af aan Dogecoin gesteund, maar met welke reden? Hij heeft nu eindelijk verteld waarom…

Niet omdat het zo’n briljante munt is met vergaande techniek. Nee, het is veel eenvoudiger. De echte reden dat hij Dogecoin ondersteunt is dat veel mensen bij Tesla en SpaceX eigenaar zijn van de digitale munten. Hij deelde onlangs dat veel mensen met wie hij praat bij zijn bedrijven, Tesla en SpaceX, Dogecoin (DOGE) bezitten, en merkte op dat “het voelde als de crypto van het volk.”

Echte reden waarom Elon Musk Dogecoin steunt

Dat is helder. In reactie op een tweet van Dogecoin-handelaar Glauber Contessoto, die zei dat de oproep voor DOGE echt is, verwijzend naar een onderzoek waaruit bleek dat ongeveer een derde van de Amerikaanse crypto-houders de meme-cryptocurrency bezit, schreef Musk: Veel mensen met wie ik sprak op de productielijnen bij Tesla of het bouwen van raketten bij Spacex hebben Doge. Het zijn geen financiële experts of technerds uit Silicon Valley. Daarom besloot ik Doge te steunen – het voelde als de crypto van het volk.

Fijne boodschap

De Doge-gemeenschap verwelkomt het commentaar en de steun van Musk. “De meesten van ons hebben geen bevoorrechte achtergrond en kunnen eerlijk gezegd geen relatie hebben met de experts in Silicon Valley”, reageerde Contessoto. “We willen gewoon geloven in een crypto die ons allemaal vertegenwoordigt. Dogecoin is de kleine man gepersonifieerd in crypto en daarom houden we ervan. We waarderen je steun, Elon.”

Uit een onderzoek van prijsvergelijkingsportal Finder blijkt dat Dogecoin de hoogste acceptatiegraad in de Verenigde Staten heeft. 30,6% van de crypto-eigenaren die zeggen dat ze Dogecoin bezitten. Dit is 1,6 keer het wereldwijde gemiddelde adoptiepercentage van 19,2%.