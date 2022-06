Dé echte reden van de crash van de digitale munt Terra

Wat een bloedbad was de crash van het Terra ecosysteem, maar wat is dit de echte reden waarom het zo hard ging?

Verleden maand was geen goede maand voor crypto’s. Toen klapte het Terra (LUNA) ecosysteem opeens in. Naast de LUNA token werd ook de stablecoin UST meegetrokken in de ellende. Dit resulteerde in een neergang van bijna alle cryptomunten. Veel experts vermoeden dat dit met opzet is gedaan.

Crash Terra

Doel hiervan is om de koers te beïnvloeden om er zelf snel rijk van te worden. Niks nieuws in de wereld van crypto’s. Overigens, dit is niet uniek. Bij de normale beurzen met aandelen gebeurt dit ook. Denk maar eens aan de klapper van George Soros. Hij heeft in 1992 de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk geforceerd om de link tussen de Britse pond en de Deutsche mark te verbreken. Die waren aan elkaar verbonden, net zoals UST verbonden was aan de Amerikaanse dollar. Dat heet een ‘peg’. Hij ging hierop short en daardoor verdiende hij miljarden.

Het analysebedrijf Nansen heeft onlangs een onderzoek uitgevoerd. Ze hebben nauwkeurig gekeken naar de ‘on-chain data’ en toen kwamen er acht wallets uit die invloed hebben uitgeoefend. Hier zitten onder andere crypto-bedrijven Celsius en Oapital tussen.

Opzet

Dat denken de analisten niet. De grote wallets begonnen met het onttrekken van UST van de platformen, dat leidde tot een te groot gebrek aan liquiditeit en een domino-effect. Het gebrek aan liquiditeit was de eerste steen die viel. Dit in een systeem dat sowieso al vrij zwak was.

Toch is het moeilijk om te bepalen wat de echte intenties waren. Dit komt onder andere omdat niet duidelijk is van wie de andere crypto wallets zijn. Er zijn tevens geen harde bewijzen dat het opzet was. Maar omgekeerd ook: het zou kunnen dat de eerste ‘aanvaller’ wel degelijk de intentie had om de crash te forceren. Het is maar de vraag of we er ooit achter komen.