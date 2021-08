De eerst beelden van Call of Duty: Vanguard + info

De nieuwste Call of Duty heeft Vanguard. De eerste teaser is vrijgegeven waar we wat info kunnen uit opmaken.

Normaal gesproken komt Activision al in mei met een onthulling van de nieuwe Call of Duty. De game verschijnt vervolgens in het najaar. Dat zijn we al jaren gewend van de Amerikaanse uitgever. Dit jaar doet het bedrijf het helemaal anders. We zitten nu halverwege augustus en nu pas komt Activision met de aankondiging van Call of Duty: Vanguard. De nieuwste Call of Duty.

Voor dit gloednieuwe avontuur duiken we terug in het verleden. Naar de Tweede Wereldoorlog om precies te zijn. Hopelijk pakt het beter uit dan Call of Duty: WW2 uit 2017. Ook met deze game ging CoD terug naar het verleden. Het pakte echter niet zo geweldig uit. Met games als Modern Warfare en Black Ops Cold War lijkt de franchise weer op topniveau te zitten. Hopelijk kunnen ze die lijn doortrekken met Vanguard.

Zoals gezegd speelt de game zich af in de Tweede Wereldoorlog. Daarmee zal ook de gratis game Warzone terug gaan naar die tijd. Net als dat het zich nu afspeelt in de jaren tachtig vanwege Black Ops Cold War. Hoe en wat weten we nog niet.

Wat we wel weten is dat er een teaser is vrijgegeven van Call of Duty: Vanguard. Ook weten we dat de onthulling van de game op donderdag volgt, in Warzone. Kortom, later deze week kunnen we je nog veel meer vertellen over de nieuwste Call of Duty!