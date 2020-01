De eerste Pokémon ASMR video is een feit

Officieel, van Pokémon





Wie had dat gedacht. Dat we ooit nog van Pokémon een ASMR video zouden krijgen. Het publiek van dit soort filmpjes is heel selectief. Of je bent er gek op, of je haat het. Er is geen tussenweg. Het klinkt namelijk heel vreemd als je er totaal geen fan van bent.

Misschien is het daarom maar goed ook dat de video is geupload op het Japanse YouTube-kanaal van The Pokémon Company. Voor Westerse maatstaven doen ze in het Aziatische land wel gekkere dingen.

De video duurt maar liefst 30 minuten en draait om Charmander. In het filmpje is te zien hoe de Pokémon ligt te chillen bij een vuurtje. Hoogtepunt van de video is als Charmander met zijn staart richting het vuur beweegt. Hij gebruikt het vlammetje van zijn start om het vuur aan te houden.

Het geluid van het knisperende haardvuur en het feit dat Charmander de vlammen op deze unieke manier gaande houdt moet een ASMR-effect teweeg brengen. De halfuur durende video is al meer dan een half miljoen keer bekeken op YouTube. En, voel jij je ook beter na het zien van de video? Je kunt het hieronder bekijken.