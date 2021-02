De eerste preview van Android 12 is er - Apparata

Wat is nieuw in de volgende versie van Android 12? Nu is er een ‘developer’ preview waar de eerste nieuwtjes zichtbaar zijn.

Altijd rond deze tijd komt Google met de eerste preview voor ontwikkelaars van de aanstaande OS-update. Nu dan ook met een preview over Android 12. David Burke, technisch directeur van het bedrijf, zegt in een blogpost: ‘Android 12 investeert in belangrijke gebieden om een ​​gepolijste ervaring en betere prestaties te leveren’. Veel nieuws is echt voor ontwikkelaars, maar er zijn aanwijzingen te vinden over welke nieuwe functies er (kunnen) komen.

Hogere kwaliteit afbeeldingen in kleinere bestanden bijvoorbeeld, zodat het niet zoveel ruimte inneemt. Mediatypen zoals AVIF moeten dit waar gaan maken. Gebarennavigatie wordt makkelijker in de ‘immersieve modus’ wat van toepassing is als je een game speelt, een boek leest of een film bekijkt.

Vibrator op telefoon

Nee, niet zo een. Maar wel een die de game- ervaring gaat verbeteren. Als je op een ruig terrein crost met een auto, dan kunnen ontwikkelaars ervaringen maken zodat je telefoon meetrilt. Dit noemen ze ‘audio-gekoppelde haptische feedback’. Geweldig natuurlijk, maar je kan er nog meer mee. Aangepaste belsignalen met verschillende trilling patronen bijvoorbeeld. Meldingen worden ook ‘moderner, gemakkelijker te gebruiken en functioneler’, waarbij Burke schrijft dat ‘we ook overgangen en animaties in het hele systeem optimaliseren om ze soepeler te maken.’ Meldingen kunnen ook aangepast worden, zodat ze een nieuw uiterlijk kunnen krijgen.

Het nieuwe besturingssysteem is volgens deze preview over Android 12 ook uitgerust met het zogenaamde Android Runtime Module (ART) waarmee updates gepusht kunnen worden. Dit is onderdeel van het Project Mainline, waarmee Google beveiliging en andere belangrijke updates voor apps via de Play Store kan pushen, zodat er niet gewacht hoeft te worden op een systeemupdate.

Niet alleen telefoons

Android werkt meer dan alleen op telefoons. Denk ook aan tablets of TV’s. De eerste preview van Android 12 is ook beschikbaar voor Android TV’s. Ontwikkelaars kunnen zo hun apps testen voor de nieuwe TV- interface.

In de nieuwe preview is veel meer voor ontwikkelaars aanwezig. Wij vernamen dat er besturingselementen worden toegevoegd voor privacy en beveiliging. Ook een HEVC- transcoder zit er in zodat apps die dit videoformaat niet ondersteunen, het daarom in een AVC- formaat krijgen. Handig!

Als ontwikkelaar kan je de eerste versie nu downloaden. Ben je dan niet, dan moet je nog even wachten op de uiteindelijke release.