De eerste vierkante Hublot is een gewaagd design

Horlogemerk Hublot denkt buiten de gebaande wegen met de nieuwe Square Bang Unico. Een succes in wording? Het is weer eens wat anders.

Horlogemerken kennen vaak een lange historie. Een historie vol tradities en waarden waar ze zich netjes aan houden. Je ziet echter steeds vaker dat merken afwijken van het gebruikelijke. Omega bijvoorbeeld, dat recent een samenwerking aanging met Swatch. Een veel goedkoper horlogemerk. En deze week heeft Hublot voor het eerst een vierkante horloge gepresenteerd in vorm van de Square Bang Unico.

Dit nieuwe horloge is 42 mm groot en voelt een beetje onwennig. Want je kijkt toch naar een uurwerk van een merk dat deze vorm niet eerder heeft gekozen. Tal van merken zijn niet onbekend met een vierkant design. Maar Hublot? Dat is toch echt andere koek.

De Hublot Square Bang Unico is helemaal zwart, inclusief een zwarte case. Het horlogemerk levert dit uurwerk met een rubberen bandje. Exclusief is het zeker. Hublot maakt slechts 250 exemplaren van het vierkante model.

Is helemaal zwart niet je ding, dan kun je ook opteren voor een titanium of keramiek uitvoering. De titanium kost € 23.100. Het compleet zwarte exemplaar kost € 24.100. Voor de King Gold moet je € 39.900 neertellen. Welk model zou jouw voorkeur hebben?