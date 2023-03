De equinox, wat betekent dat?

Vandaag, 21 maart, breekt de equinox aan: een van de twee dagen in het jaar dat dag en nacht even lang zijn. Goed nieuws voor de bezitters van zonnepanelen.

Wat is de equinox?

De equinox, ook wel bekend als nachtevening, is een punt in het jaar dat dag en nacht precies even lang zijn. Er zijn twee equinoxen: die van 20 op 21 maart en die van 22 op 23 september. Dit zijn respectievelijk de lente-equinox en de herfst-equinox. Het woord equinox is afkomstig uit het Latijn. Het is een samentrekking van twee woorden: equi, gelijk, en nox, nacht.

De herst- en lente equinox. Bron: weather.gov (Amerikaanse overheid)

Een halfjaar met weinig stookkosten

Vanaf vandaag zitten we weer in het halve jaar, dat het meeste zonuren kent. Goed nieuw. Zeker in deze tijden van geopolitieke spanningen en energiecrisis, omdat we dan de centrale verwarming weinig of niet aan hoeven te zetten. Weliswaar is er op hete zomerdagen meer airconditioning en ventilatie nodig, maar het goede nieuws is dat dit precies op de momenten is dat de zon flink schijnt.

Dus we kunnen de vrijwel gratis elektriciteit in de lente en zomer, als de enorm overschot is aan zonnestroom, gebruiken om de hitte te verdrijven. Wat dat betreft is het halve jaar met weinig zonuren, de herfst en winter, een veel vervelender tijd.

Zonnepanelen, airconditioning en zonneboiler

Gadgets, waarmee je het meest profiteert van de zon zijn natuurlijk vooral zonnepanelen. Heb je zonnepanelen? Dan kan je nu genieten van gratis en overvloedige stroom. De salderingsregeling gaat er stapsgewijs af, maar dat hoeft niet te betekenen dat je geen plezier meer hebt van zonnepanelen. Integendeel, als je erin slaagt om het stroomgebruik aan te passen aan het moment dat de zon schijnt, kun je alsnog genieten van gratis stroom tussen de lente en de herfst equinox.

Dat geldt vooral voor, we noemden het al eerder, airconditioning. Airconditioning staat bekend als een grote energievreter. Een flink airconditioningapparaat kan al gauw 1 tot 2 kWh per uur opslokken.

Dynamisch stroomcontract na de equinox

Maar er hoeft geen ramp te zijn als je zonnepanelen hebt geplaatst, want die kan je dan voeden met de overvloedige stroom van overdag. Daarom is het het slimste, als je voor dit geval een dynamisch stroomcontract hebt.

Houd er wel rekening mee dat de stroomprijzen met een dynamisch stroomcontract ’s avonds en ’s nachts veel hoger liggen dan overdag. Maar uiteraard houd je daar rekening mee door na de lente equinox, bijvoorbeeld je was en stofzuigerrondje overdag te plannen.

Genieten van lange zomeravonden

Tuinverlichting, energiezuinig natuurlijk, maakt je tuin net even wat aangenamer.

Nu de weersomstandigheden na de equinox weer zomers worden, kan je ook heerlijk in de tuin zitten. Door de klimaatsverandering worden de zomers warmer, waardoor je vooral in de avond het meest aangename klimaat hebt. Heb je een tuin, dan is nu het moment aangebroken om deze klaar te maken voor de zomer.

Denk bijvoorbeeld aan een paar mooie tuinlampen, energiezuinig natuurlijk, en een groentetuin, die je vooral in deze tijd er snel uit hebt.

Voedsel uit eigen tuin

Farmbot Genesis

Met een groentetuinrobot zoals de Farmbot kan je volop genieten van verse groenten, waardoor je een gezonde en voordelige zomen gaat beleven.

Of je kan natuurlijk zelf wat groente planten. Snelgroeiende en makkelijk te kweken groenten zijn bijvoorbeeld spinazie, radijsjes en pluksla.

Wil je ook in de winter goedkope en gezonde groente hebben? Plan nu dan alvast boerenkool, winterwortels en leg wat koude kassen in. Maar dat is weer een punt van zorg bij de herfst equinox.