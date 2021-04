De film Mortal Kombat draait niet alleen om geweld, nee echt niet! - Apparata

De nieuwe film Mortal Kombat komt eraan en het draait echt niet alleen maar om geweld. Kijk maar naar de nieuwe trailer.

Als een spel omgezet wordt naar een film, zegt dat niet automatisch dat het een succes wordt. Mortal Kombat kennen we als gamers natuurlijk goed. In 1992 kwam het eerste spel uit. De computerspel- franchise staat bekend om het extreem bloedige geweld. Dat sprak veel mensen aan, want er zijn bijna ontelbaar veel vervolgspellen gemaakt voor verschillende consoles. Hoog tijd dus dat de game nu in een film gegoten gaat worden.

Mortal Kombat in 1992

Dat was het jaar dat het spel voor het eerst beschikbaar was. Greg Russo, amper een tiener toen, overtuigde zijn moeder. Hij mocht het spel voor de Sega Genesis kopen! Toen hij thuis kwam had hij het gevoel iets slechts gedaan te hebben. Russo was namelijk wel op de hoogte van de controverse rondom het spel, zijn moeder natuurlijk niet.

Russo is na al die jaren nu de scenarioschrijver voor de film. Nadat hij de game gekocht had was hij heel de dag aan het spelen, zegt hij in een interview met de website Engadget. ‘Ik maak tegenwoordig grapjes met haar. Ik heb zoiets van: ‘Hé, mam, ik heb je misschien bedrogen, maar kijk, ik heb de film geschreven.’

Film Mortal Kombat in 2021

De film Mortal Kombat komt morgen uit in de bioscopen (als ze open zijn) en op de streamingsdiensten. Russo stelde een verhaal samen met een nieuwe hoofdrolspeler Cole Young. Hiernaast is er een cast van iconische personages, schreef hij tientallen bloedige vechtscenes maar integreert hij in de film ook veel grappen en drama. De schrijver putte inspiratie uit zijn lange persoonlijke geschiedenis met de franchise.

Natuurlijk was er begin jaren negentig veel te doen over dit spel. Kinderen werden beïnvloed en blootgesteld aan geweld. De game vierde bloederigheid met een knipoog en een grijns, met fotorealistische personages die korrelig bloed spuwden terwijl ze naar elkaar op gruwelijke, vaak hilarische manieren uithaalden. In Amerika was er zelfs een debat over in het Congres.

Anno 2021 zijn we wel wat gewend, maar Mortal Kombat staat altijd garant voor veel bloed, moorden en slachtoffers. Maar de franchise heeft alle kritiek al die jaren overleefd. Nu is het tijd voor de film Mortal Kombat en we zitten er klaar voor! Jij ook? Bekijk dan hieronder de nieuwe trailer.