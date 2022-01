De futuristische Hoto iRing laser maakt een rolmaat overbodig

De rolmaat kan de prullenbak in want deze Hoto-gadget gebruikt een laser om binnen 0,2 seconden een afstand te meten.

Je kent het wel, ‘even iets opmeten hoor’. Vervolgens probeer je een kwartier met een inaccurate rolmaat dat haakje achter een object te krijgen. Het ding rolt zich telkens weer op en geeft je op de weg naar binnen ook nog eens een tik op de vingers. Wellicht hebben we een oplossing voor je, want de Hoto laser geeft je met één druk op de knop de exacte afstand tot iets.

Hoto laser rolmaat

De intelligente rolmaat van Hoto gebruikt een laser om de afstand tussen het apparaatje en bijvoorbeeld een muur te berekenen. Binnen 0,2 seconden heb je een meting gedaan. De Hoto laser heeft een foutmarge van grofweg 1,5 millimeter, waardoor je grote ruimtes met verwaarloosbare inaccuratesse kunt opmeten. De gadget kan afstanden van 0,05 tot 30 meter opmeten.

Wat het futuristische gereedschap nog handiger maakt, is de integratie van een speciale app. Via Bluetooth maakt de gadget verbinding met je smartphone. Vervolgens worden alle metingen in de app weergegeven.

Je kunt zelfs een schets van bijvoorbeeld een ruimte maken om de metingen bij de bijbehorende muren of objecten te zetten. Zo vergeet je ook nooit meer wat nu precies 5,67 meter was en hoef je niets overnieuw te doen. Of je maakt een foto, geeft een lengte van een object door en de app berekent op basis van die verhoudingen de rest van de dimensies!

Twee modi

Als kers op de taart heeft de laser rolmaat twee meetmodi voor een zo accuraat mogelijk resultaat. Je kunt kiezen uit een modus waarbij de lengte van het apparaatje wordt meegerekend. Dit is handig wanneer je de laser bijvoorbeeld tegen een muur aanhoudt.

De andere modus berekent de afstand vanaf de voorkant van de laser, bijvoorbeeld als je het apparaatje naast een object houdt. Even je hand aan de andere kant en je hebt de exacte afmetingen.

De laser rolmaat van Hoto kost in Nederland €45,90 exclusief verzendkosten.