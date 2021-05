De gekste draadloze Bang & Olufsen speaker tot nu toe - Apparata

Bang & Olufsen heeft een nieuwe draadloze speaker gepresenteerd. Dit is toch wel de gekste tot nu toe.

Draadloze speakers zijn er genoeg. Je hebt ze in alle vormen en maten. Dus grote kans dat jij wel wat anders zoekt dan de zoveelste gebruikelijke speaker. Bang & Olufsen is een merk dat grappig vormgevende draadloze speakers maakt en ook dit keer is het weer zover. Maar dit is toch wel de gekste draadloze Bang & Olufsen speaker tot nu toe. Naar onze bescheiden mening natuurlijk.

Ten eerste het materiaal. Geen goedkoop hard plastic. Nee, B&O heeft gebruik gemaakt van aluminium! Bovendien kan de speaker wel tegen wat water en stof, want het product heeft een officiële IP67 rating. Daarnaast blijft de Beosound Explore, zoals het ding heet, mooi. Want de behuizing zou volgens het merk tegen krassen moeten kunnen.

De gek vormgegeven draadloze Bang & Olufsen speaker pompt 59dB aan bass naar je oren. Daarnaast is er True360 geluid, zodat de muziek vanuit alle kanten naar je oren komt. Met een volle accu heb je zo’n 27 uur aan luisterplezier. Dat is als je de speaker niet op het standje achterlijk hard zet. B&O gaat in dat geval uit van een geluid van 70dB.

De Beosound Explore werkt met Bluetooth 5.2 en kost 199 euro. De draadloze Bang & Olufsen speaker is groen van kleur. Mocht je daar nu geen fan van zijn dan moet je geduld hebben. Later in de zomer volgt er nog een grijze (saai!) variant.