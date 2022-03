De gekste TAG Heuer is bestrooid met diamanten

Heel gaaf, heel duur. De nieuwe TAG Heuer Carrera Plasma met diamanten.

Een horloge heb je in alle prijzen en vormen. Het prijskaartje is vaak afhankelijk van de gebruikte materialen. Voor een mooi mechanisch staal horloge ben je al gauw enkele duizenden euro’s kwijt. Zodra er brons, zilver of goud bij komt kijken schiet de prijs omhoog. De volgende stap is diamant. Dan heb je het echt over krankzinnige prijzen.

Een verzekering is geen overbodige luxe in het geval van de nieuwe TAG Heuer Carrera Plasma. Niet alleen is dit een uurwerk dat in gelimiteerde oplage op de markt komt. Het is ook nog eens een kunstwerkje aan gebruikte materialen.

De Zwitsers hebben 12 karaats diamanten gebruikt om het horloge te vervaardigen. Het resultaat is een mooie bling bling. De diamanten zijn uit een lab vervaardigd.

TAG Heuer communiceert zelf geen prijs voor de Carrera Plasma. In de wandelgangen spreek men echter over 500.000 Zwitserse franken. Omgerekend is dat 485.000 euro. Bijna een half miljoen euro dus voor een TAG Heuer. Dat is een uitzonderlijk hoge prijs voor een horloge van dit merk.

Frédéric Arnault, CEO van TAG Heuer, is trots op het nieuwe product. Hij zegt dat het merk een adembenemend effect wilde creëren aan de hand van een diamanten design. Eerlijk is eerlijk, het ontwerp is inderdaad indrukwekkend.