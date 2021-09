Dinsdag onthult Apple de iPhone 13, maar wat moet je betalen voor de goedkoopste iPhone 12 van Marktplaats?

Een iPhone is nooit goedkoop en zal nooit goedkoop worden. Een nieuwe hebben we het dan over. Een tweedehands of refurbished iPhone is al een stuk beter te betalen. Aanstaande dinsdag staat er een nieuw iPhone event op de agenda. Dan onthult Apple naar verwachting de iPhone 13. Een goed moment om eens te kijken wat een gebruikte iPhone 12 nu eigenlijk kost.

De nieuwprijs van een iPhone 12 ligt op 912,10 euro. We vonden echter op Marktplaats een veel goedkoper exemplaar. Een verkoper daar verkoopt de goedkoopste iPhone 12 van Marktplaats voor 475 euro. Deze gebruikte smartphone komt in de kleur blauw. Overigens zijn er al wel biedingen uitgebracht boven de vraagprijs..

Aangezien we het over een iPhone 12 hebben kan de telefoon maximaal een jaar oud zijn. Waarom de verkoper de smartphone wegdoet is niet bekend. De advertentie is nogal beknopt zullen we maar zeggen. De batterijconditie is wel honderd procent, aldus de verkopende partij. Er zit een hoesje bij, maar foto’s van het doosje, de boekjes en een eventuele oplader missen.

Als je een gebruikte iPhone gaat kopen is het altijd goed om voor een complete set te gaan. Dat betekent boekjes, lader en een eventuele aankoopbon. Zo weet je zeker dat het goed zit.