Google Pixel 6 prijs gelekt: verrassend goedkoop!

De Google Pixel 6 zou mee kunnen met de top, wat de gelekte prijs van het toestel aardig schappelijk maakt.

Android-telefoons zijn er in vele soorten en maten. Er is echter een smartphone die gemaakt wordt door de makers van Android: Google. Dat is natuurlijk de Google Pixel-reeks. Die wordt zeer binnenkort aangevuld door de nieuwste telefoon van de techgigant. De Google Pixel 6 is aanstaande en ‘per ongeluk’ weten we nu hoe duur het toestel gaat worden.

Google Pixel 6 prijs

Iemand op Twitter uploadt namelijk een foto van een schap waar de Google Pixel 6 komt te liggen, inclusief prijs. Dus we gooien hem er gelijk in: het gaat om 599 dollar voor de Google Pixel 6 en 898 dollar voor de Google Pixel 6 Pro. In beide gevallen gaat het om de 128 GB versie.

Dit gaat uiteraard om Amerikaanse prijzen, maar dan nog is de Google Pixel 6 erg netjes geprijsd. De Pixel 6 zit namelijk zo’n 200 dollar onder de iPhone 13 en Samsung S21, waar de telefoon mee te vergelijken is. Ook vergeleken met de 1.199 dollar kostende S21 Ultra en 999 dollar kostende iPhone 13 Pro is de Google Pixel 6 Pro geen slechte deal. Een goed begin dus!

Pixel in Nederland

Een scherpe prijs dus voor de Google Pixel 6, maar voor Nederland is het nog steeds slecht nieuws wat betreft de Google-telefoon. Wederom gaat de Pixel 6 hier niet officieel verkocht worden. Wel komt de telefoon beschikbaar in bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk, dus daar kun je hem vandaan halen.

De Google Pixel 6 en de officiële info wordt komende week aangekondigd. Het wordt de eerste Pixel met Google’s gloednieuwe Tensor SoC. Alle officiële details hebben we behandeld in het vorige artikel over de Pixel.