De gratis games die je krijgt bij het duurste PlayStation Plus abonnement

Sony heeft bekendgemaakt welke games je krijgt met de duurdere PlayStation Plus abonnementen Extra en Premium.

Als je extra moet dokken, verwacht je ook een extra service. In aanloop naar de release van het nieuwe PlayStation Plus heeft Sony meer details uit de doeken gedaan. Het Japanse techbedrijf heeft bekendgemaakt welke games je gratis kunt spelen in combinatie met een Extra of Premium abonnement op PS Plus.

Het lijstje is, zoals je mag verwachten, niet kinderachtig. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen als je al één of meerdere titels hebt. Het zijn namelijk toptitels die sowieso wel onderdeel van je PlayStation-collectie mogen uitmaken. Hieronder het lijstje met games.

Demon’s Souls

Destruction AllStars

Death Stranding Director’s Cut

Ghost Of Tsushima Director’s Cut

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Returnal

Assassin’s Creed Valhalla

Control: Ultimate Edition

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Mortal Kombat 11

NBA 2K22

The Artful Escape

Zoals je kunt zien het allerbeste van Sony, maar ook van derde partijen zijn de titels niet kinderachtig. Denk aan een Assassin’s Creed of NBA 2K22.

Extra kost 13,99 euro per maand. Voor Premium moet je 16,99 euro per maand betalen. Ter vergelijking. Essential, het basisabonnement van PlayStation Plus, kost je 8,99 euro per maand en geeft geen toegang tot deze gratis games.

Naast deze nieuwe games krijgen abonnees tevens toegang tot een bibliotheek aan klassiekers. Deze games hebben een kleine opfrisbeurt gehad zodat ze ook lekker draaien op je moderne console. In het oorspronkelijke PlayStation Blog staan alle details.