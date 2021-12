Hoe begint Sony aan het nieuwe jaar? Dit zijn de gratis PlayStation Plus games van januari!

Iedere maand heeft Sony meerdere gratis games voor abonnees van PlayStation Plus. Nou ja, gratis. Daarover valt te discussiëren. Een abonnement op Plus is immers niet gratis. Maar goed. Geregeld zitten er geweldige games tussen die je in combinatie met een abbo voor nop kunt spelen.

PlayStation Plus games januari

Ook in 2022 gaat Sony weer door met dit veelbeproefde recept. De gratis games van januari via PlayStation Plus zijn niet niet de minste titels. Namelijk Persona 5 Strikers, Dirt 5 en Deep Rock Galactic. Met name Dirt 5 is natuurlijk een gave en vrij bekende game. Opvallend is dat Persona 5 ook deel uitmaakt van de PlayStation Plus Collection. Dat betekent dat PS5-bezitters de game al gratis konden spelen. Enkel interessant voor de PlayStation 4-gamers onder jullie dus.

Je krijgt tot februari de tijd om de games te claimen in je bibliotheek. Zolang je een abonnement hebt op PlayStation Plus kun je de games gratis spelen. Zelfs als je niet van plan bent om de games op korte termijn te spelen loont het toch deze te claimen. Zo kun je op een later moment, als je er wel tijd voor hebt, ze alsnog een keer aanslingeren.