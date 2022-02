De gratis PlayStation Plus games van maart

Een nieuwe maand is in aantocht. In maart kun je deze gratis games op PlayStation Plus verwachten.

Sony heeft bekendgemaakt welke gratis games je aankomende maand gratis kunt spelen op de PlayStation 4 en 5. Mits je een abonnement hebt op PlayStation Plus natuurlijk, dat is het hele idee achter de maandelijkse gratis games.

In maart kun je aan de slag met Ark Survival Evolved en Team Sonic Racing. De informatie was al eerder op de dag uitgelekt op het internet. Daar blijft het niet bij. Je kunt nog een derde titel aan de line-up toevoegen voor de aankomende maand. Eerder werd al bekend dat GTA Online naar de PlayStation 5 komt als gratis te spelen game. Het gaat hier om een remaster voor de PS5. Let wel, dit is een tijdelijke actie van drie maanden. Daarna zul je moeten betalen voor het spel.

Ark Survival Evolved en Team Sonic zijn echter te blijven spelen voor nop, mits je een abonnement hebt op PlayStation Plus. Je moet de games wel in de maand maart uit de PlayStation Store halen om ze te claimen. Anders gaan deze twee games aan je neus voorbij. Al met al weer een prima line-up om naar uit te kijken, zeker in combinatie met GTA Online.