Dé grootste design- flaters van Apple

Ja, het is echt zo. Ook Apple maakt fouten en wij hebben de grootste design- flaters op een rijtje gezet.

Apple staat bekend om het strakke en mooie design. Alle apparaten van het bedrijf hebben dezelfde lijnen en dat wordt gewaardeerd door het publiek. Het geeft een premium look en gevoel. Maar het gaat niet altijd goed.

Design- flaters Apple

Apple en design zijn bijna synoniem in de technische wereld, omdat de vaak gewaagde esthetische keuzes van het bedrijf het potentieel hebben om een generatie producten vorm te geven. Ook als de vorm ten koste gaat van functies, Apple doet het gewoon. Maar dat kan soms ook slecht uitpakken.

iPhone 4

Het zal je verbazen, maar de iPhone 4 staat echt in dit rijtje van design- flaters van Apple. Veel liefhebbers vinden de iPhone 4 de best ontworpen smartphone ooit. Dat is ook misschien zo, maar het apparaat heeft één groot probleem. Als je de telefoon vasthoudt, kan het signaal aanzienlijk verzwakt worden. Dit omdat het iconische metalen frame van de iPhone 4 ook diende als antenne. Zit je hand daarop, dan heb je een slechter signaal.

TV

Apple probeerde in 1993 een Macintosh TV te maken. Het is eigenlijk deels Mac en deels TV. Maar het was niet goed in beide functies. Het apparaat was ook schreeuwend duur en nou niet echt mooi te noemen. Binnen drie maanden was Apple er dan ook klaar mee.

MacBook Pro

We schreven er al eerder over: de inkeping op de smartphones van Apple. Dat hoeft niet meer, maar het zou zo kunnen zijn dat ze dit doen voor de uitstraling. Dat zou ook kunnen gelden voor deze laptop. Echter, het heeft echt geen nut want er zit geen Face ID op. De laptop heeft een hoogwaardige webcam en superdunne randen, maar de inkeping is onverklaarbaar breed.