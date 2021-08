De horror: wat als Bitcoin crasht naar nul!?

Stel dat Bitcoin hard crasht en geen waarde meer heeft. Wat zullen dan de gevolgen hiervan zijn…

Steeds meer mensen investeren in crypto’s. En Bitcoin blijft een van de favoriete munten om geld in te steken. De munt heeft wat up and downs gehad, maar het blijft een feit dat de crypto enorm in waarde is toegenomen. Experts verwachten in de toekomst een stijging, maar wat nou als de munt en/ of de hele cryptomarkt crasht?

Bitcoin crasht

Voor veel mensen zou dit betekenen dat ze geld verliezen, dat is logisch. Maar de gevolgen zijn verstrekkender. The Economist heeft een ‘worst case’ scenario opgesteld in een rapport. De uitkomst is daarvan niet rooskleurig en de ineenstorting van de digitale munt zou gevolgen kunnen hebben voor het gehele financiële systeem. Net zoals bij de vorige bankencrisis. Dit komt voornamelijk door de hefboomwerking, ofwel het beleggen of handelen met geleend geld. Zodat je dus meer kan investeren.

“The disaster scenario – What if #bitcoin went to zero?” https://t.co/bVYMgtGRYj — Léon Cornelissen (@Leonmwc) August 3, 2021

In het rapport wordt beschreven dat slechts een jaar geleden er ongeveer 6.000 valuta’s genoteerd op CoinMarketCap waren. Vandaag de dag zijn dat er 11.145. Hun gecombineerde marktkapitalisatie is geëxplodeerd van $330 miljard tot $1,6 biljoen. Dit is ongeveer gelijk aan het nominale BBP van Canada.

Een crash zou gigantische gevolgen hebben. Particuliere investeringen bij cryptobedrijven zoals beurzen (37 miljard dollar sinds 2010, schat PitchBook, een databedrijf) wegvagen, evenals de waarde van beursgenoteerde cryptobedrijven (ter waarde van ongeveer 90 miljard dollar). Bedrijven als PayPal en Visa zouden een deel van de groei en waarde verliezen.

Financiële markt

Ook de wereldwijde markt zal het merken. Besmetting kan zich verspreiden via allerlei kanalen. Bijvoorbeeld naar andere activa. De eerder genoemde hefboomwerking is ook een aanzienlijk risico. Een aanzienlijk deel van het geld dat in Bitcoin wordt geïnvesteerd, wordt besteed aan derivaten zoals ‘eeuwigdurende’ swaps – weddenschappen op toekomstige prijsschommelingen die nooit verlopen.

Deze worden voornamelijk verhandeld op beurzen die niet onder toezicht staan. Zoals Binance of FTC. Klanten kunnen daar lenen, bescheiden prijsschommelingen kunnen grote margestortingen veroorzaken; wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, liquideren de beurzen de tegoeden van hun klanten, waardoor de prijzen dalen.

De kans dat dit op de korte termijn gebeurt, is klein. Maar de kans dat het kan, is aanwezig.