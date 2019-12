De hypermoderne RAZR klaptelefoon is té populair

Motorola's bijzondere klaptelefoon loopt daarom vertraging op!

De opvouwbare RAZR smartphone mag dan wel enigszins teleurstellende specs voor een uitzonderlijk stevige prijs aanbieden, maar dat neemt niet weg dat de vraag naar Motorola’s evolutionaire klaptelefoon gigantisch is. De vraag is zelfs zo groot dat het toestel wordt uitgesteld.

Dankzij de overgrote vraag naar het toestel stelt Motorola de pre-orderdatum en lancering van het toestel ietsje uit. Het volledige statement luidt:

“Sinds de onthulling in november heeft de Motorola Razr een ongekende hoeveelheid aandacht en interesse van consumenten mogen ontvangen. De vraag is hoog en daardoor heeft het onze voorraadvoorspellingen overstegen. Motorola heeft daarom besloten om Razr’s presale en launch datum aan te passen aan de vraag van de consumenten. We werken aan het inschatten van de juiste hoeveelheid en data om het voor zoveel mogelijk consumenten mogelijk te maken om het toestel bij launch in de hand te hebben.”

Kortom, omdat te veel mensen interesse in het toestel hebben, kiest Motorola ervoor om zowel de release van het toestel als de datum waarom men het apparaat kan pre-orderen iets uit te stellen. In eerste instantie zouden dat respectievelijk 26 december en ergens in januari zijn. Het Amerikaanse bedrijf zegt overigens dat het geen lange vertraging verwacht.

Het is daarentegen een behoorlijk vreemde zet van Motorola. Hoewel het suggereert dat de vertraging wel meevalt, zou de originele pre-orderdatum dus aanstaande donderdag zijn. De announcement komt daarmee wel behoorlijk laat. Dit ruikt daarom ook een beetje naar het verdoezelen van een groter probleem, bijvoorbeeld bij de productie van het apparaat of misschien zelfs bij de kwaliteit van de klaptelefoon. Galaxy Fold, iemand?

Uiteindelijk mogen we die conclusie daarentegen niet trekken en moeten we de Amerikanen maar geloven. Zoals gezegd, de nieuwe pre-order- en releasedatum zijn nog niet aangekondigd, maar een pre-order op tweede kerstdag gaat hem in elk geval niet worden. Over de internationale release heeft het relatief kleine miljardenbedrijf vreemd genoeg ook nog niets bekend gemaakt. De Nederlandse productpagina is wel nog steeds online.