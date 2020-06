De iPhone 12 Pro camera kan zo scherp filmen

Filmen met een iPhone 12 Pro camera gaat een feestje worden, als we dit gerucht mogen geloven.

In september lanceert Apple de iPhone 12 en daar zal ook een topmodel van komen. De geheel niet verrassende Pro-naam is op dit model van toepassing. In ieder geval Pro zal het filmen met de iPhone 12 Pro camera een feestje gaan worden. Tenminste, als we deze nieuwe geruchten mogen geloven.

Volgens het YouTube-kanaal EveryThingApplePro en Max Weinbach krijgt de iPhone 12 Pro twee nieuwe camera modules. Deze modules maken het mogelijk voor de smartphone om te filmen in 4k met 120 fps en 240 fps. De modules om mee te filmen komen uitsluitend naar de duurdere iPhone 12 Pro en 12 Pro Max. Een hint naar de modules werd ontdekt door Weinbach in een dev-versie van iOS 14.

Het is een mooie upgrade ten opzichte van de huidige technologie die Apple gebruikt. Nu is het zo dat je maximaal 4k in 60 fps en 1080p in 240 fps kunt filmen met de krachtigste versie van de iPhone 11. Er komen naar verwachting vier modellen op de markt.

In de video waar EveryThingApplePro de informatie uit de doeken doet komt ook andere info aan bod. Onder andere wat we precies kunnen verwachten van de iPhone 12. Je kunt de video hierboven bekijken.