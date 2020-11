De iPhone 12 Pro Max heeft het mooiste smartphone scherm - Apparata

Er is een nieuwe koning van de smartphone schermen en zijn naam is iPhone 12 Pro Max van Apple.

De schermpjes van smartphones worden steeds indrukwekkender. De kans bestaat dat het OLED display van je smartphone mooiere beeldkwaliteit levert dan die kast in je woonkamer genaamd televisie. Het is erg knap te noemen wat fabrikanten allemaal voor elkaar krijgen vandaag de dag.

Om te bepalen wie de mooiste schermen maakt is DisplayMate een goede partij om op te vertrouwen. Ze testen een scherm op allerlei vlakken om er uiteindelijk een eindoordeel aan te geven. Door het jaar heen winnen allerlei smartphones de titel ‘mooiste scherm’. Meerdere keren per jaar wordt de kroon dus gewisseld. De nieuwste koning in het rijk der mooie schermen is Apple met de gloednieuwe iPhone 12 Pro Max.

Het Super Retina XDR display is volgens DisplayMate subliem. Met een A+ onderscheiding heeft het scherm de hoogste onderscheiding van deze instantie gekregen. Een mooi contrast, uitstekende helderheid en kleurechtheid zijn enkele belangrijke factoren die meewogen in het oordeel. Daarnaast is het scherm ook nog eens efficiënter in vergelijking met zijn voorganger, de iPhone 11 Pro Max.

Eerdere apparaten met ‘het mooiste smartphone scherm’ zijn de Samsung Galaxy S10, Galaxy S20 Ultra en de OnePlus 7 Pro.