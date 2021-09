De iPhone 14 wordt helemaal anders

Apple

De nieuwste iPhone ligt net in de winkel. Maar er is al nieuws over de opvolger. De iPhone 14 gaat namelijk wel helemaal anders worden. Lees hier hoe en wat.

iPhone- fans zijn tevreden met de iPhone 13. De smartphone maakt een bescheiden metamorfose door waardoor hij er iets anders uit ziet, maar ook betere en snellere functies heeft. Echter, een groeiend aantal lekken rond het model van volgend jaar kunnen we nu al waarnemen.

iPhone 14 gaat anders worden: herontwerp!

Bloomberg’s historisch nauwkeurige Mark Gurman is er weer als eerste bij. Hij zegt dat de iPhone 14 een “compleet herontwerp” zal krijgen- de eerste sinds de iPhone X in 2017 arriveerde. De relatief bescheiden iPhone 13-update was een hint dat er grotere dingen zouden komen, zei hij. Gurman kan niet echt veel verder ingaan op details over wat die nieuwe hardware zou inhouden, maar eerdere geruchten zouden een idee kunnen geven van wat te verwachten.

En dan vallen er meerdere dingen op. De analist Ming-Chi Kuo onlangs beweerde dat Apple de display-notch in 2022 volledig zou laten vallen, te beginnen met een iPhone 14 Pro die een perforatiecamera aan de voorkant zou gebruiken zoals veel Android-telefoons. YouTuber Jon Prosser beweerde ook renders te hebben op basis van echte foto’s van de nieuwe iPhone. Het nieuwe model zou lijken op een supergrote iPhone 4 met een bandachtige titanium buitenring, verzonken camera’s aan de achterkant en een dikker chassis. Klinkt goed.

Verdere geruchten

Dit speelt al langer, meerdere bronnen beweren namelijk dat Apple de mini eruit gaat gooien. Deze zou dan vervangen worden door een groter ‘normaal’ model en het gebruikelijke Pro-aanbod. Er is gemompel geweest over Touch ID onder het display, maar het is niet zeker of dit klaar zou zijn voor 2022, of helemaal niet.

Met dit soort geruchten moet je altijd oppassen. Het komt namelijk niet altijd uit. Maar het gemeenschappelijke thema van de lekken suggereert dat de iPhone 14 een belangrijke opknapbeurt zou kunnen hebben.