De Lemmings leven door!

De klassieke game Lemmings spelen we bijna niet meer, maar ooit was het razend populair. Denk niet dat het spel verdwijnt, want er komt iets nieuws.

Het spel is een klassieker geworden. En terecht, want dit jaar wordt het spel dertig jaar oud. De game is een Amiga- spel waarbij diertjes met groen haar al gravend en bruggenbouwend levels afleggen. Wel oppassen dat ze zich onderweg niet per ongeluk doden. En dit jubileum is niet niks. De huidige licentiehouder Excient gaat dan ook een documentaire laten maken over het spel.

Lemmings leven

De documentaire komt met detoepasselijke naam ‘Can You Dig It? en volgt de Europese PC- oorsprong tot de huidige mobiele varianten. Eerder is het al geport naar een bijna oneindig aantal spelcomputers over de hele wereld.

Het succes komt mede door de droge humor en het puzzelontwerp van de game. “Als je Dundee bezoekt, waar Lemmings oorspronkelijk werd gemaakt voor Amiga door DMA Design, is er zelfs een park met drie kleine monumenten voor de Lemmings-personages”, vertelde Exient Creative Marketing Manager Jamie Wotton aan Ars Technica. “Heel duidelijk – en hopelijk zal de documentaire dit laten zien – heeft de franchise een speciale plaats in de Britse cultuur.”

Documentaire

De gimmick van Lemmings is gebaseerd op een onwaarheid; de echte wezens plegen niet regelmatig massale zelfmoord. Dat idee gaat ver terug, maar werd gepopulariseerd door een beruchte Disney-documentaire, White Wilderness uit 1958, waarin een verteller zegt dat Lemmingen zichzelf vaak van kliffen werpen tijdens migratie. In werkelijkheid zouden de producenten van de film Lemmingen van een klif in het water hebben geduwd om beelden voor het segment vast te leggen, en de beelden waren niet van de Noordelijke IJszee zoals vermeld (de video toonde een rivier in Calgary).

De documentaire staat gepland voor een online release eind 2021 en wordt geregisseerd door Richard Wilcox van het team van That Video Company. Geïnterviewden zijn onder meer de oorspronkelijke ontwikkelaars, industrieveteranen zoals Peter Molyneux, journalisten en fans.