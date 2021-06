De meest bekeken Bitcoin video's - Apparata

Wat zijn eigenlijk de meest bekeken Bitcoin video’s van het internet? We zochten het voor je uit.

Cryptocurrency is nog altijd booming. Met grote bedrijven die het omarmen (of zoals Tesla toch weer enigszins afstoten) is het in 2021 echt mainstream geworden. Zie je dat ook terug in de video’s op het internet? Of zijn het toch vooral de oudere video’s die het nog altijd goed doen op YouTube? Kortom, tijd om eens te kijken wat nu precies de meest bekeken Bitcoin video’s zijn. Bitcoin, omdat dit de meest bekende cryptocurrency ter wereld is. De top 5 check je hieronder!

Spoiler alert: bijna alle video’s hebben één ding gemeen. Het principe crypto wordt namelijk uitgelegd. Dit zijn de meest bekeken video’s als je op Bitcoin zoekt op YouTube.

5. How does a Blockchain work? – 5,8 miljoen weergaven

Deze YouTube video van Simply Explained werd geupload in november 2017. Het is dus een al wat oudere video, maar doet het nog altijd goed!

4. How Bitcoin works in 5 minutes – 6 miljoen weergaven

Voor als je wil weten wat Bitcoin is, maar je hebt er eigenlijk geen tijd voor. Deze video van CuriousInvester zegt het principe in vijf minuten te kunnen uitleggen.

3. What is Bitcoin? – 6,7 miljoen weergaven

In de categorie kort maar krachtig. Dit filmpje van WeUseCoins duurt anderhalve minuut en legt het wel heel snel uit. Blijkbaar willen veel mensen weten hoe het zit in zo min mogelijk tijd.

2. But how does bitcoin actually work? – 9,3 miljoen weergaven

De uitleg van Bitcoin door YouTuber 3Blue1Brown. De vorige twee video’s in dit lijstje kwamen uit 2014. Dit filmpje komt uit 2017. Niet de nieuwste, maar wel populair.

1. Cryptocurrencies: Last Week Tonight with John Oliver – 16,4 miljoen weergaven

De absolute nummer één, met grote afstand op de andere kandidaten in deze top 5. In een grote Amerikaanse televisieshow komt cryptocurrency ter sprake. Op een niveau dat iedereen kan begrijpen. Geen wonder dat dit een hit is op YouTube. En de meest bekeken Bitcoin video van alle video’s.