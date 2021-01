De meest gedownloade PS5 en PS4 games van 2020 - Apparata

Sony heeft een lijst met de meest gedownloade games vanuit de PlayStation Store bekendgemaakt, het gaat hier om PS5 en PS4 games.

Natuurlijk kun je voor games bij je lokale shop of online terecht. Er zijn wat dat betreft genoeg alternatieven op de PlayStation Store. Toch is het interessant om het lijstje van Sony er eens bij te pakken met de meest gedownloade games in de PlayStation Store van 2020, zowel PS4 als PS5 games zijn in het lijstje meegenomen.

Wat valt op? Nou, dat na al die jaren GTA V er nog altijd instaat. Een toppositie weet de game niet te pakken, maar met een derde plek heeft Rockstar niets te klagen. FIFA is dit jaar dominant en op de PlayStation 5 was men met name benieuwd naar Call of Duty: Black Ops Cold War en Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Je kunt de volledige lijst hieronder bekijken. Het gaat hier om games die gedownload zijn in de PlayStation Store in Europa.

Meest gedownloade games PS5 – PlayStation Store

Call of Duty: Black Ops Cold War Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Assassin’s Creed Valhalla FIFA 21 Demon’s Souls Watch Dogs: Legion Immortals Fenyx Rising NBA 2K21 Next Generation Sackboy: A Big Adventure Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Meest gedownloade games PS4 – PlayStation Store