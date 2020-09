De meest opmerkelijke drive-in bioscoop ooit - Apparata

Een unieke kans op een avondje film kijken met deze bijzondere drive-in bioscoop.

Naar de bioscoop gaan is nog niet zo gezellig en knus als voorheen. Bioscopen moeten in Nederland de 1.5 meter afstand garanderen. Zo zitten de zalen veel minder gevuld. Aan de andere kant is ook wel lekker. Niemand die vlak naast je op popcorn zit te knarsen of zit te drinken.

Een drive-in bioscoop is wat dat betreft de ideale uitkomst in coronatijd. Vanuit je eigen auto kijken naar een filmpje. In het Verenigd Koninkrijk zal binnenkort een wel heel opmerkelijke vorm van een drive-in bioscoop plaatsvinden. Sandringham Estate, het landgoed van koningin Elizabeth, zal namelijk beschikbaar gesteld worden voor zo’n event.

Het event zal plaatsvinden op in het weekend vanaf vrijdag 25 september. Films als 1917, Rocketman, Grease, Toy Story en meer zullen getoond worden. Een ticket kost 32,50 pond per auto. Wie denkt een glimp van de koningin te kunnen zien heeft het mis. Ze verblijft niet op het landgoed, dat omstreeks 1860 in handen kwam van de koninklijke familie.

Voor bezoekers een unieke kans om landgoed Sandringham Estate te betreden op deze manier. Toch wel een grappig idee. Moet het Nederlandse koninklijke huis zo’n drive-in bioscoop ook gaan organiseren? (via Cambridge News)