De meest spraakmakende tech gebeurtenissen van 2022

Het jaar 2022 was een jaar waarin er veel gebeurd is. Op het wereldtoneel, maar ook op tech gebied. Wat waren de meest spraakmakende ontwikkelingen? Hierbij een overzicht.

Artemis I: NASA maakt een vlucht naar de maan

Voor het eerst na een halve eeuw begint de mensheid weer met voorbereidingen om de maan te bereiken. Deze keer is het de bedoeling dat we er blijven. Met de Artemis 1 missie van NASA heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie alvast uitgetest of het met de nieuwe draagraket en module mogelijk is om astronauten naar de maan te vervoeren.

Deze testen zijn allemaal goed afgerond, waardoor de plannen van NASA om voor het einde van de twintiger jaren een ruimtebasis op de maan te hebben, op schema blijven liggen.

Nothing Phone 1

Waarschijnlijk de meest opvallende telefoon van dit jaar is de Nothing Phone 1, ontwikkeld onder leiding van ex-OnePlus oprichter Carl Pei. Hij en zijn team zijn helemaal los gegaan en hebben een trendsettende smartphone ontwikkeld, waarvan het unieke lichtpatroon en de transparante kast maar enkele van de opvallende elementen zijn.

Waar de smartphones van de grote merken een beetje tam en braafjes afsteken, is het team van Nothing flink grensverleggend bezig geweest. Waarschijnlijk is dit de meest innovatieve smartphone van 2022.

Breakeven bereikt met kernfusie

Voor het eerst is het wetenschappers gelukt om uit een gecontroleerde fusiereactie meer energie te halen dan er in is gestopt. In het experiment persten ze met behulp van laserpulsen een kleine hoeveelheid deuterium en tritium samen.

Hierbij kwam meer energie vrij dan met behulp van de laserpulsen werd toegevoerd. Omdat lasers niet erg efficiënt zijn, is er een nog hoger rendement nodig om je ook echt energie uit te halen. Maar dit bewijst dat we op de goede weg zijn en dat kernfusie haalbaar is.

iPhone 14 Pro Max

Dit jaar is ook het jaar dat de nieuwe iPhone 14 serie uitkwam. Deze serie bestaat uit de iPhone 14, de iPhone 14 Plus, de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max.

Deze keer is er alleen de keus tussen groot en heel groot, de mini versie is uit het productassortiment gehaald.

Apple heeft er duidelijk aan gewerkt om het verschil tussen de standaardeditie en de Pro editie flink te vergroten. Misschien is dit een beetje te goed gelukt, omdat de standaardeditie bijna niet verschilt van de iPhone 13. Maar de iPhone 14 Pro Max is voorzien van de laatste snufjes.

Eerste natrium ion batterijen maken elektrische auto’s veel goedkoper

Voor het eerst gaan nu natrium ion batterijen in massaproductie. Natrium is zeer overvloedig aanwezig, de pot keukenzout in je kastje bestaat voor de helft uit natrium. Waarnemers verwachten daarom dat dankzij deze batterijen elektrische auto’s veel goedkoper gaan worden, want zout is er genoeg.

Dit in tegenstelling tot het schaarse lithium. Dankzij deze doorbraak kunnen wij iedereen op aarde van een elektrische auto voorzien, plus nog bijna onbeperkte stroomopslag.

ChatGPT: de doorbraak van kunstmatige intelligentie?

Dit jaar verraste OpenAI ook met ChatGPT, een chat applicatie, die in natuurlijke taal bijna even goede antwoorden op vragen kan geven als mensen. En ook bijvoorbeeld redelijk goede teksten kan schrijven.

Misschien is dit in veel opzichten wel de meest spraakmakende doorbraak van 2022, omdat deze applicatie heel veel bedrijfstakken op hun kop gaat zetten. Denk bijvoorbeeld aan het onderwijs. De eerste leerlingen die ChatGPT hebben gebruikt om een werkstuk voor school te maken, zijn al betrapt…

Aeromine windturbine

De Aeromine windturbine kan een hoger rendement per geïnvesteerde euro bereiken dan een aantal zonnepanelen voor hetzelfde bedrag. Deze windturbine, die op platte daken kan worden gezet, is vooral interessant voor appartementencomplexen, bedrijfshallen en andere mensen met een groot plat dak.

Omdat windenergie het hele jaar door ongeveer even overvloedig aanwezig is, is dit een interessante ontwikkeling die onze energie onafhankelijkheid flink kan vergroten. Hier lees je meer details.