De Metaverse is het volgende grote investeringsthema, groter dan crypto’s!

Crypto’s zijn booming, maar er komt iets groters aan. De metaverse is namelijk hét volgende grote investeringsthema.

De investeringsbank Morgan Stanley heeft verklaard dat de metaverse nu het volgende grote investeringsthema is. Zij schrijven dit in een nota voor grote investeerders. Strategen van de bank menen dat deze alternatieve opvatting van de werkelijkheid grote belangstelling wekt van bedrijven. En dat met name bedrijven, zoals Meta (Facebook) en Microsoft, het concept al proberen te vatten. Sommige van deze bedrijven spelen er al op in. Zij verwachten er veel van, meer zelfs dan de digitale munten van dit moment.

‘Metaverse’ het volgende investeringsthema

De metaverse is een concept dat de constructie van een alternatief universum omvat. Waar individuen hun imago kunnen modelleren naar wat ze maar willen. En real-life taken kunnen uitvoeren zoals dingen kopen, gamen met vrienden en andere activiteiten.

Veel bedrijven zijn er al mee bezig. En niet de kleinste. Facebook werd hernoemd naar Meta om deze nieuwe focus te weerspiegelen, en Microsoft voegt vanaf volgend jaar ook metaverse-thema-elementen toe aan zijn producten. Morgan Stanley-strateeg Edward Stanley verklaarde: ‘Het kan het medium waarmee we met anderen omgaan fundamenteel veranderen.’

Niemand wil de boot missen

De investeringsbank stelde dat steeds meer bedrijven overstappen om deze activiteiten en elementen in hun projecten op te nemen. Technologie- en gamingaandelen maken al winst van deze nieuwe trend van de markt, inclusief game-universums zoals Roblox. Stanley benadrukte:

‘De nieuwsstroom rond het metaverse-concept was hoog en bedrijven omarmen het in groeiende aantallen. Van elk belangrijk thema hebben bedrijven en analisten momenteel meer interesse in de metaverse dan welk ander thema dan ook.’

Terwijl al deze initiatieven al vorm beginnen te krijgen, is de volledige metaverse nog jaren verwijderd en zal er veel samenwerking en samenwerking van deze bedrijven nodig zijn om deze wereld te laten bestaan. Dit wordt mogelijk wanneer gebruikers hun ervaringen en avatars naadloos van het ene platform naar het andere kunnen verplaatsen.