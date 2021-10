De metaverse uitgelegd!

We horen het steeds vaker: de metaverse. Het zou de toekomst zijn en internet vervangen. Maar wat is het eigenlijk?

Afgelopen maanden kwam het meerdere keren in het nieuws. De metaverse. Misschien heb je gelezen dat de metaverse het internet gaat vervangen. Wellicht moeten we er allemaal wonen. Of probeert Facebook (of Epic, of Roblox, of tientallen kleinere bedrijven) het over te nemen. En misschien heeft het iets met NFT’s te maken?

Metaverse uitgelegd

Tsja, dat is eigenlijk best lastig. Want het bestaat nog niet. Het is deels een droom voor de toekomst van internet en deels een leuke manier om enkele huidige trends in online infrastructuur in te kapselen, waaronder de groei van realtime 3D-werelden. De term komt uit de sciene fiction. Neal Stephenson bedacht de term ‘metaverse’ in zijn roman Snow Crash uit 1992, waar het verwees naar een virtuele 3D-wereld die wordt bewoond door avatars van echte mensen. Veel andere sciencefictionmedia bevatten metaverse-achtige systemen (sommige dateren van vóór Snow Crash). Maar het boek van Stephenson blijft een van de meest voorkomende referentiepunten voor metaverse-enthousiastelingen, samen met Ernest Cline’s roman Ready Player One uit 2011.

Definitie

Ook is er geen universeel aanvaarde definitie van een echte ‘metaverse’, behalve misschien dat het een liefhebber is van de opvolger van internet. Voorstanders van Silicon Valley metaverse verwijzen soms naar een beschrijving van durfkapitalist Matthew Ball, auteur van de uitgebreide Metaverse Primer:

“The Metaverse is een uitgebreid netwerk van persistente, realtime gerenderde 3D-werelden en simulaties die de continuïteit van identiteit, objecten, geschiedenis, betalingen en rechten ondersteunen, en die synchroon kunnen worden ervaren door een feitelijk onbeperkt aantal gebruikers, elk met een individuele gevoel van aanwezigheid.”

Facebook, misschien wel het technologiebedrijf met het grootste belang in de metaverse, beschrijft het eenvoudiger. Sterker nog, het bedrijf past haar naam aan naar ‘Meta’.

“De ‘metaverse’ is een reeks virtuele ruimtes waar je kunt creëren en verkennen met andere mensen die zich niet in dezelfde fysieke ruimte bevinden als jij.”

Al met al is er nog veel onduidelijkheid en word ‘metaverse’ gebruikt om verschillende dingen aan te geven. Wel is iedereen van mening dat het de toekomst is waar we naar toe moeten.