De Netflix Original films en series van september - Apparata

Wat brengt Netflix aan eigen content in september op het gebied van films en series?

Netflix pompt jaarlijks miljarden euro’s in het produceren van eigen content. Daardoor kan de Amerikaanse streamingdienst elke maand eigen content toevoegen aan het aanbod. Of het nu gaat om films, series of documentaires. Het is een aanvulling op de overige content die elke maand naar de dienst komt. In dit artikel een focus op alle Netflix films en series die je in september op de streamingdienst kunt verwachten.

3 september – Young Wallander

In deze blik op het verleden van de populaire Kurt Wallander ontstaat er burgerlijke onrust door een opruiend haatmisdrijf en wordt de jonge agent al snel rechercheur

4 september – Away

Commandant Emma Green laat haar man en dochter achter om een internationale bemanning astronauten te leiden op een gevaarlijke driejarige missie naar Mars.

4 september – I’m Thinking Of Ending Things

Niets is wat het lijkt als een vrouw die aan haar nieuwe vriend twijfelt, met hem op reis naar de afgelegen boerderij van zijn ouders gaat om hen te ontmoeten.

10 september – The Babysitter: Killer Queen

Twee jaar geleden overleefde Cole een bloedsekte. Zijn nieuwe nachtmerrie: de middelbare school. Een nieuwe uitdaging staat om de hoek.

16 september – The Devil All The Time

In een afgelegen naoorlogs stadje vol corruptie en geweld wil een jonge man zijn dierbaren beschermen, maar hij wordt omringd door lugubere types.

16 september – Sing On!

Een optimistische koala probeert zijn theater te redden met een zangwedstrijd waaraan onder andere een verlegen olifant, een tienergorilla en een overwerkte zeug meedoen.

16 september – Ratched

In 1947 begint Mildred Ratched als verpleegkundige bij een vooraanstaand psychiatrisch ziekenhuis. Maar onder haar stijlvolle uiterlijk gaat een duistere kant schuil.

22 september – Jack Whitehall: Travels With My Father seizoen 4

De joviale comedian Jack Whitehall en zijn stijve vader Michael maken bijzondere, grappige reizen naar vreemde landen om hun band te versterken.

23 september – Enola Holmes

Terwijl ze op zoek is naar haar vermiste moeder, gebruikt de tiener Enola Holmes haar speurvaardigheden om grote broer Sherlock te slim af te zijn en een weggelopen heer te helpen.

25 september – A Perfect Crime

Deze docuserie onderzoekt de moord op politicus Detlev Rohwedder in 1991, een onopgelost mysterie in het hart van de tumultueuze hereniging van Duitsland

30 september – American Murder: The Family Next Door

Aan de hand van onbewerkte beelden onderzoekt deze documentaire de verdwijning van Shanann Watts en haar kinderen en de verschrikkelijke gebeurtenissen die daarop volgden.

