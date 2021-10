De nieuwe Apple AirPods geven om je gezondheid (gelekt)

Apple werkt aan nieuwe AirPods met hele nieuwe functies die de gezondheid van de gebruiker op allerlei manieren meten.

Er was een tijd dat oortjes slechts voor muziek waren, maar zoals bij veel wearables het geval is, krijgen ook deze gadgets steeds meer functies. Apple wil dan ook een grote sprong vooruit maken met allerlei nieuwe functies voor de aankomende AirPods. Sterker nog, het bedrijf uit Cupertino speelt met het idee om allerlei gezondheidsfuncties in de oordopjes te bouwen.

Nieuwe Apple AirPods mikken op gezondheid

Apple is namelijk bezig met manieren om gezondheidsfuncties als lichaamstemperatuur, gehoorverrijking en lichaamshouding in de volgende AirPods te bouwen. Dat melden insiders aan The Wall Street Journal. Door middel van nieuwe sensoren zou Apple meerdere aspecten van de gezondheid van de gebruiker willen monitoren.

Dit is in lijn met een recente ontwikkeling van het bedrijf. Apple blijkt onder meer de mentale gezondheid van de gebruiker in kaart te willen brengen. Het voordeel van het ontwikkelen van nieuwe AirPods is dat Apple functies kan toepassen die voorheen niet mogelijk waren. Denk aan een thermometer die de lichaamstemperatuur via het oor van de gebruiker kan meten. Tot dusver dragen we immers geen gadgets in ons lichaam waardoor accurate temperatuurmetingen moeilijk zijn.

Volgens onderzoeken heeft zo’n 12,5% van alle Amerikanen iets van gehoorproblemen. Dat is een ander gebied waar Apple op vooruit wil lopen. Lang niet iedereen in die groep gebruikt namelijk een gehoortoestel. Door die functie in de AirPods te verwerken, kan een grote groep gebruikers zonder verdere aanpassing aan de levensstijl eventueel beter horen.

Het is nog niet duidelijk of Apple inderdaad door gaat met de plannen. Er zouden prototypes in de maak zijn maar het is niet bekend in welk stadium van de ontwikkeling deze testers verkeren.