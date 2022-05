De nieuwe kleuren voor de PlayStation 5 zijn er!

Sony

We wachten er al een tijd op, maar de nieuwe kleurtjes voor de PlayStation 5 zijn er nu echt.

Het heeft even geduurd, want Sony heeft de covers al lang geleden aangekondigd. Nu is dan toch het wachten voorbij en kan je je apparaat een kek kleurtje geven. Volgende maand brengt Sony drie nieuwe PlayStation 5-consolecovers uit.

Nieuwe kleuren PlayStation 5

Zoals je je misschien herinnert, kondigde het bedrijf eind vorig jaar aan dat het PS5-covers in vijf extra kleuren zou gaan produceren. Destijds zei Sony dat de Midnight Black en Cosmic Red covers begin 2022 in de verkoop zouden gaan, met de drie resterende kleuren – Nova Pink, Starlight Blue en Galactic Purple – in de eerste helft van het jaar.

Sony heeft er wel wat moeilijk over gedaan, want de lancering liet op zich wachten. Veel mensen wachten er overigens wel op. Gamers hebben vaak hun console in hun kamer staan. Goed in het zicht dus en dan is een opvallende kleur wel leuk. Ook beschermt de cover je console tegen krassen en dergelijke.

A vivid range of PS5 Console Covers in Starlight Blue, Galactic Purple, and Nova Pink will be available in select regions starting June 2022: https://t.co/u4yqM3VA2x pic.twitter.com/CKcn2bS2Su — PlayStation (@PlayStation) May 17, 2022

Release

De release door Sony is tot het laatste moment uitgesteld. Goed nieuws is er dan toch: vanaf nu kunnen klanten in de VS, het VK, Frankrijk, Duitsland, België, Nederland en Luxemburg de nieuwe platen pre-orderen. Dit kan via de PlayStation Direct-website – algemene beschikbaarheid volgt op 17 juni.

Heb je de cover dan eindelijk binnen, dan is het zeer gemakkelijk te installeren. Het enige wat je hoeft te doen is de witte die bij je PS5 zijn geleverd eraf halen en de nieuwe installeren. Je kunt ook twee verschillende sets platen mixen en matchen om je console nog meer te laten opvallen, hoewel dat je extra geld kost.