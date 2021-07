De nieuwe Nintendo Switch OLED is vooral een teleurstelling - Apparata

Plotseling kondigt Nintendo de Switch OLED aan met vernieuwd scherm. Helaas is dat grofweg ook het enige wat verandert aan de ‘verbeterde’ console.

En dan kondigt Nintendo uit het niets een gloednieuwe Switch aan. Lange tijd werd de hoop op een Nintendo Switch Pro kleiner en kleiner. Nu blijkt waarom zelfs Nintendo probeerde weg te sturen van een Pro. Ze hadden kennelijk een OLED-model in gedachten. Maar tenzij je nét iets meer snufjes voor een nét iets hogere prijs wilt, is dit absoluut geen vuurwerk.

Nintendo Switch OLED

Nintendo kondigt dus de Switch OLED aan met – je raadt het al – een OLED-display in plaats van een LCD-scherm. Het merk heeft de randen van de huidige handheld console kleiner gemaakt. De consoleafmetingen zijn dus nagenoeg gelijk, maar het scherm is met 7-inch ongeveer 0,8-inch groter geworden. De resolutie van het scherm in daarentegen nog steeds 720p. De console streamt nog steeds in 1080p. Ook blijft de refresh rate 60Hz.

Naast een iets beter scherm (onder de juiste omstandigheden) zijn er eigenlijk maar enkele dingen echt nieuw aan de Nintendo Switch OLED. De console krijgt een verstelbare standaard aan de achterkant. Zo kun je hem netjes rechtop neerzetten op ieder (vlak) oppervlak.

Daarnaast heeft de meegeleverde dockingstation een ethernetaansluiting. Nintendo beweert daarnaast dat de boxjes verbeterd zijn. Tot slot komt de console standaard met 64GB opslagruimte, wat dubbel zoveel is als bij de gewone Switch.

Waar is het vuurwerk?

En that’s it. Fans wachten al sinds 2017 op een nog krachtigere Switch. Vooralsnog blijven de processor, RAM en soort opslagruimte hetzelfde. Verwacht dus geen betere graphics of kortere laadtijden.

Het beeldscherm maakt gebruik van een andere techniek, maar heeft (afgezien van de afmetingen) exact dezelfde specificaties. De controllers zijn hetzelfde (en uitwisselbaar), de games blijven hetzelfde en zelfs de prijs verandert nauwelijks. Gemiste kans voor de ongekend populaire console!

Prijs en beschikbaarheid

De Nintendo Switch OLED ligt vanaf 8 oktober in de winkel. Het Japanse gamebedrijf heeft de Europese prijs van de Switch OLED nog niet aangekondigd. In de V.S. kost de console daarentegen $350, wat $50 meer is dan de standaard variant. Naar verwachting zal de OLED-variant ook hier rond de €350 à €370 gaan kosten.