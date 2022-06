De nieuwe Pegasus e-bike is uit!

Veel fietsenfabrikanten zijn tegenwoordig overgestapt op het maken van elektrische fietsen, maar er zijn ook enkele merken die zich alleen op e-bikes richten

Pegasus is zo’n merk dat zich volledig richt op het maken van comfortabele, stabiele e-bikes. Ook in 2022 heeft Pegasus weer een nieuwe lijn e-bikes uitgebracht met de laatste ontwikkelingen en innovaties.

De Ravenna EVO 8F is één van de nieuwe modellen van Pegasus waar alle nieuwe innovaties van het merk in verwerkt zijn. Het is een geruisloze e-bike met erg veel rijcomfort die je ook nog eens aan kan passen op jouw eigen wensen. Je hebt een verstelbare stuurpen die je aan kan passen om de beste zithouding te vinden die in combinatie met een verende voorvork voor extra veel comfort zorgt.

Met de Bosch Active Line middenmotor heb je een e-bike met een sterke motor die te bedienen is met het handige Bosch Intuvia display. Je kiest daar hoe zwaar je de ondersteuning in wilt zetten en je vindt informatie over hoe snel je fietst, welke afstand je af hebt gelegd en hoe vol de accu nog zit.

Standaard komt de Ravenna EVO 8F van Pegasus met een accu van 400 Wh waar je tussen de 50 en 110 kilometer mee kan fietsen. Je kunt er voor kiezen om de fiets met een betere accu aan te schaffen. De keuze is tussen 400, 500 of 625 Wh. Met de beste accu kun je zelfs tochten tot 170 kilometer maken voordat je de fiets weer op moet laden.

Pegasus Ravenna EVO 5 Belt

Ook van de Ravenna EVO 5 Belt is er een nieuwe versie uitgebracht. Ten opzichte van de hierboven beschreven EVO 8F is er één groot verschil; de aandrijving van de fiets. Waar de EVO 8F een ketting gebruikt, wordt bij de EVO 5 belt een riem gebruikt in plaats van een ketting. Die riem kost minder onderhoud en zorgt voor een soepele en stille fietservaring.

Verder heeft de Ravenna EVO 5 Belt veel van dezelfde nieuwe innovaties die de andere fiets die we beschreven hebben. Zo kun je kiezen uit dezelfde accu’s van 400, 500 of 625 Wh. De motor die in deze fiets verwerkt is, is de Bosch Perfomance middenmotor.

Deze luxe toerfiets van Pegasus komt met 5 verschillende versnellingen zodat je in combinatie met de krachtige motor heuvelachtig gebied goed aan kan. Met de hydraulische schijfremmen heb je ook nog eens maximale remkracht.

De fiets is uitvoerig getest door testers van de website kieskeurig die zeer enthousiast zijn over deze luxe e-bike. Een aantal testers geeft aan ook meer te zijn gaan fietsen sinds ze deze fiets hebben. Vooral de wegligging, ondersteuning en het rijcomfort zijn als zeer goed beoordeeld. Ook de actieradius van de accu kon op tevredenheid rekenen van de testers.