De notch verdwijnt helemaal niet bij de iPhone 14

Er zijn sterke vermoedens dat de notch, de camera-inkeping, helemaal niet weg zal gaan. Lees hier waarom.

We hebben het er al eeuwig over: wanneer gaat Apple de inkeping lozen op hun smartphones? Veel mensen vinden het gruwelijk lelijk. Hiernaast, er zijn al slimmere en mooiere oplossingen voor. Deze week lazen we op de website The Elec dat Apple nu echt bij de iPhone 14 de notch zou verwijderen, maar waarom zouden ze?

iPhone 14 notch

De inkeping zou verdwijnen en in plaats daarvan komt Apple met een perforatorcamera. Niet nieuw, want veel Android- telefoons hebben dit al. Toch gaan er veel geluiden rond dat de inkeping helemaal niet gaat verdwijnen. Dit door het simpele feit dat iedereen een iPhone direct herkent. Laten we eerlijk zijn, de smartphones van deze tijd lijken allemaal op elkaar. En juist die notch maakt een smartphone van Apple zo lekker herkenbaar. Zeker omdat iedereen tegenwoordig wel een hoesje gebruikt, maar dan nog de inkeping ziet.

De inkeping, hoe oubollig het ook is, maakt deel uit van de moderne ontwerptaal van Apple. Het is ongeveer dezelfde reden waarom Apple zo lang aan stevige randen vasthield voordat de iPhone X debuteerde; het hebben van een duidelijke visuele identifier hielp Apple de exclusieve “luxe” smartphone-status van de iPhone te behouden.

Ontwerp

Die bekende luxe look behouden ze graag. Het is dus een ontwerpstatement, maar ook een praktische oplossing waardoor de camera beter kan presteren en Face ID werkt. Camera’s kunnen al onder het scherm geplaatst worden, waardoor er een veel strakkere uitstraling ontstaat. Maar de beeldkwaliteit neemt dan af.

Apple heeft natuurlijk veel ontwerpers in dienst. Het zou kunnen dat de inkeping kleiner wordt, maar nog steeds herkenbaar. Denk hierbij aan een pilvormige uitsparing. Dat valt nog steeds op en zien mensen direct dat het een iPhone is. En dat, dat is het doel van Apple.