De ongemakkelijke waarheid over Windows 11

Windows 11 komt met goede features, maar er is ook een ongemakkelijke waarheid.

Er gaan complete essays rond over hardwarevereisten om te upgraden van Windows 10 naar 11. Het nieuwe besturingssysteem komt 5 oktober beschikbaar. Met de officiële lancering van het nieuwe besturingssysteem heeft het echter een probleem gekregen voor veel potentiële ‘early adopters.’

Ongemakkelijke waarheid Windows 11

Website The Verge heeft gemeld dat Microsoft “je niet zal blokkeren om Windows 11 te installeren op een PC met een oudere CPU”. Alleen als je dit doet met een schone installatie vanaf een ISO-schijfkopiebestand. Ondertussen heeft Bleeping Computer gemeld dat de vereiste voor Trusted Platform Module 2 (TPM2) kon worden omzeild. Dit kan met behulp van de Windows 10 Media Creation Tool.

Dit is goed nieuw voor de mensen onder ons die snel willen overstappen. Het slechte nieuws is dat twee publicaties iets hebben gemeld. Namelijk dat Microsoft zegt dat dergelijke ‘niet-ondersteunde PC’s’ geen toegang krijgen tot Windows Update. Dit zou op zijn beurt kunnen betekenen dat zowel automatische stuurprogramma’s als beveiligingsupdates van tafel zouden kunnen zijn.

Kan dit inhouden dat gebruikers van deze niet-ondersteunde Windows 11-installaties handmatig beveiligingsupdates kunnen krijgen van de Microsoft-updatecatalogusbron? Dit heeft Forbes gevraagd aan Microsoft, maar tot dusver is er geen antwoord gekomen. En dat voorspelt niet veel goeds.

Na enkele uren gaf een Microsoft-woordvoerder uiteindelijk het officiële antwoord: “Microsoft zal op een later tijdstip meer te vertellen hebben.” Sean Hollister, die schrijft voor The Verge, zei: “Microsoft weigerde op dit moment verdere opheldering te geven. Wat suggereert dat het bedrijf heel blij is dat we aannemen dat dit een echte bedreiging is.”

“Het idee, of het gerucht, dat Microsoft je in staat zal stellen om Windows 11 te installeren. Maar dan in een configuratie die niet ondersteund is door beveiligingspatches, is roekeloos en onverantwoordelijk”. Dit zegt Ian Thornton-Trump, chief information security officer bij Threat Intelligence-specialisten Cyjax. “Als Windows 11 niet kan of zal worden ondersteund, mag het niet worden gelicentieerd of geïnstalleerd”. Hij concludeert: “veiligheid en beveiliging moeten een prioriteit zijn, geen optionele accessoire.”