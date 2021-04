De ongeremde groei van Netflix is in 2021 verleden tijd - Apparata

De groei van Netflix is een beetje op in 2021, zo maakt de streamingdienst zelf bekend. Voor het eerst in jaren blijft het bij een bescheiden aantal nieuwe abonnees.

Netflix is heer en meester van de streamingwereld. Jarenlang liep de voorsprong op concurrentie alleen maar hoger op. Vanaf 2021 is het daarentegen grotendeels klaar met de ongeremde groei van Netflix. In de kwartaalcijfers van het bedrijf staat een schatting van het aantal nieuwe abonnees dat ze er dit jaar bij denken te krijgen. Dat is voor het eerst geen bijna verticale lijn omhoog meer.

Netflix groei stopt in 2021

In de onderstaande tabel is het verrassende nieuws van Netflix goed te zien. Per jaar komen er steevast 15, 25 of zelfs ruim 35 miljoen nieuw gebruikers bij, maar tot en met juli van dit jaar verwacht de streamingdienst niet meer dan 5 miljoen nieuwe betalende abonnees.

Naar eigen zeggen heeft de geremde groei in 2021 te maken met de gigantische stijging die Netflix vorig jaar zag. Door de pandemie ging iedereen die twijfelde toch maar een abonnementje bij Netflix halen. Dat zie je terug in de gigantische piek tussen maart en mei.

Verder zal verzadiging toch wel langzaam maar zeker een rol gaan spelen. Wereldwijd heeft Netflix ruim 200 miljoen betalende gebruikers. Op een gegeven moment heeft iedereen die een abonnement wil er ook daadwerkelijk eentje. Anderzijds is er de laatste tijd natuurlijk ongekend veel concurrentie bijgekomen. Disney+ is keihard aan de weg aan het timmeren terwijl ook HBO Max, Apple TV en Amazon Prime in steeds meer regio’s en op steeds meer devices beschikbaar zijn.

Overigens gaat het met de financiën ondanks de gestagneerde groei hartstikke goed met Netflix in 2021. De streamingdienst verdiende omgerekend bijna €6 miljard in het afgelopen kwartaal, waarvan €1,4 miljard winst was.