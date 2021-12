De peperdure Snowbot S1 maakt je oprit autonoom sneeuwvrij

Sneeuwscheppen is keihard werken, maar met de Snowbot S1 valt dat reuze mee. De autonome robot doet het gewoon automatisch voor je!

De winter komt eraan en dat betekent misschien net als vorig jaar metrische tonnen aan sneeuw. Levensgevaarlijk, als je met je nog half slapende hoofd naar je auto moet strompelen. Gelukkig brengt Hanyang Robotics een goednieuwe robot uit die het sneeuwscheppen een stuk gemakkelijk maakt. Sterker nog, je hoeft letterlijk niks te doen als je de Snowbot S1 hebt.

Snowbot S1

De op Wall-E lijkende sneeuwrobot is het perfecte hulpmiddel voor de luie sneeuwschepper. Je laat de elektronische, slimme sneeuwruimer los op je oprit, tuin of stoep en drukt op start. De Snowbot S1 doet de rest. Of je moet het leuk vinden om de machine zelf te besturen, want Hanyang Robotics levert voor het gemak ook een controller mee.

Eerst moet je overigens wel het op te ruimen oppervlak ‘mappen’, wat met drie meegeleverde sensoren gebeurt. De robot blijft binnen de aangegeven lijnen en ruimt volgens de maker tot 99% van alle sneeuw op.

De Snowbot S1 kan op één batterijlading maximaal 1,5 uur sneeuw ruimen op een oppervlak van maximaal 140 vierkante meter. Met de spuitmond schiet de robot alle opgezogen sneeuw tot 5 meter ver weg. Dit mechanisme is verstelbaar.

Vooralsnog is de Snowbot alleen in staat om rechthoekige oppervlakken te ruimen. De maker belooft in de toekomst meer geavanceerde vormen, die middels een update naar alle gebruikers komen.

Nu nog de hamvraag, wat kost dit stukje zeer specifieke technologie? De robot is nu als pre-order verkrijgbaar en kost straks $2999 dollar, omgerekend zo’n €2600 euro. Tja, je moet wel wat voor het gemak overhebben!