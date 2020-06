De PlayStation 5 is enorm groot?

Moeilijk verstoppen in je woonkamer, zo’n witte en grote PlayStation 5.

Tot nu toe hebben we de nieuwe PlayStation 5 alleen in een aankondiging gezien. Toch is het genoeg voor het internet om er hevig op los te speculeren. Onderwerp van gesprek is niet alleen het uiterlijk, maar ook het formaat van de nieuwste console van Sony. Is de PlayStation 5 echt zo groot?

Het is moeilijk in te schatten op basis van de beelden. Het is niet zo dat Sony een banaan naast de PS5 heeft gelegd in de trailers. Reddit-gebruiker GREBO7 heeft geprobeerd de grootte van de PlayStation 5 in kaart te brengen. Volgens zijn schatting is de PS5 groter dan elke andere console die we tot nu toe hebben gezien.

In de breedte valt de aanwezigheid van de console wel mee. Het is de hoogte waar de PS5 de aandacht trekt. Als een soort wolkenkrabber steekt de console boven elke andere console uit. Zelfs in vergelijking met de nieuwe Xbox Series X zou de PlayStation 5 nog een stuk hoger uitvallen.

De Xbox One en de eerste generatie PlayStation 3 komen nog het dichtst in de buurt bij de PlayStation 5. En om het maar even binnen de familie te blijven. We weten allemaal hoe groot en dik de eerste gen PlayStation 3 was. Kunnen we met de PS5 weer een enorme joekel van een console verwachten? In aanloop naar het najaar krijgen we daar ongetwijfeld een antwoord op.