De plus- en minpunten van een laadpas van Tankpas

Ben je op zoek naar laadpassen voor het opladen van jouw elektrische auto? In dit artikel lees je meer over de pluspunten van een laadpas met abonnement versus geen abonnement. Verder kom je meer te weten over de laadpassen van Tankpas. Zo weet jij precies of deze aanbieder past bij jouw wensen.

Waarom zou je kiezen voor een laadpas?

Wanneer je in een elektrische auto wilt aanschaffen of rijdt, zal het je niet zijn ontgaan dat de accu opgeladen moet worden. Als je gebruik wilt maken van een openbare laadpaal dien je te beschikken over een laadpas. Je kunt deze pas vergelijken met een soort betaal middel, waarmee je het laadproces kan starten en stoppen. Er zijn veel verschillende aanbieders, met allemaal eigen transactie- en oplaadkosten. In sommige gevallen zitten er ook abonnementskosten verbonden bij het gebruik van laadpassen. Denk ook aan de verschillende kosten die laadpalen in het binnen- en buitenland hanteren. Het tarief is tevens sterk afhankelijk van het soort energie waar mee wordt gewerkt.

Laadpassen: voor ieder wat wils

Er zijn veel laadpassen om uit te kiezen. Wij begrijpen dat het kan best overweldigend zijn als je hier niet mee bekend bent. Gelukkig is er voor iedereen wat wils en met een beetje hulp kun je snel een keuze maken. Er zijn enkele zaken om rekening mee te houden, voor je een laadpas aankoopt:

Hoe vaak wil je de laadpas ongeveer gaan gebruiken? Afhankelijk van hoe frequent je je elektrische auto oplaadt, kan het voordeliger zijn om een abonnement te nemen. Moet je je EV vaker dan 12 keer per maand laden? Dan is het meestal voordeliger om een abonnement af te sluiten bij bijvoorbeeld Tankpas. Je betaalt hier geen extra transactie kosten per laadsessie. In plaats daarvan betaal je een vast maand bedrag per maand. Gebruik je je auto een stuk minder? Dan kun je er ook voor kiezen om een laadpas zonder abonnement aan te schaffen. Je betaalt transactiekosten per laadbeurt, maar de laadpas krijg je gratis.

Abonnement bij Tankpas

Wil je elektrische of hybride auto op laden? Dan is een abonnement bij Tankpas.nl misschien wel een goede optie voor jou. Naast je laadpas, ontvang je een laad-sleutelhanger, waarmee je gemakkelijk een nieuwe laadsessie kunt starten. Je kunt met deze laadpas terecht bij meer dan 500.000 laadpunten over heel Europa. Ook kun je bij gebruik maken van snelladers, zodat je snel weer door kunt.

Voor- en nadelen van Tankpas

Dankzij een laadpas van Tankpas kun je je EV overal in Nederland opladen en bij 90% van alle laadpunten in Europa. Dat wil zeggen dat je eigenlijk altijd wel ergens terecht kunt en dat is natuurlijk en groot voordeel. De laad-steulelhanger kun je alleen gebruiken in Nederland en België en dat is (als je veel in het buitenland rijdt) minder handige voor sommige. Daarentegen is thuisladen ook mogelijk met een laadpas van Tankpas. Dit kan zelfs met de laad-sleutelhanger, waardoor alle stroomkosten automatisch verrekend worden. Dat is handig en zeker aan te raden als je de mogelijkheid hebt om je voertuig thuis op te laden.

Ook zitten er voordelen verbonden aan de kosten van het laden. Via de handige app van Tankpas kun je de prijsinformatie per laadpaal zien. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Ben je vaak onderweg voor werk? Met de tankpas worden alle transacties achteraf gefactureerd via één factuur waar alle kosten verzameld zijn. Het is mogelijk je elektrische auto te wassen met de laadpas, of je auto voor weinig te parkeren op straat. Bovendien is het een van de weinige laadpassen waar geen borg op zit. Tankpas biedt vele diensten aan voor zakelijk rijders. Helaas zijn de laadpassen niet beschikbaar voor particulieren. Tankpas is een goed beoordeelde tankpas. Er is veel mogelijk, tegen relatief lage kosten.

Hier volgt een overzicht van de voor- en nadelen:

Opladen met de laad-sleutelhanger in Nederland en België

Tankpas app voor makkelijk gebruik

Alle transacties achteraf gefactureerd via één factuur

Extra diensten, zoals het wassen van je auto

Geen borg