De populairste iOS apps van 2020 - Apparata

Apple heeft vandaag bekendgemaakt wat de populairste iOS apps van 2020 waren.

Nog minder dan een maand en 2020 zit erop. Een gek jaar, met hopelijk betere vooruitzichten in 2021. Apple blikt alvast terug en presenteert een lijst met de populairste iOS apps van 2020. Het lijstje zal je bekend in de oren klinken, want je hebt vast tenminste één app uit het lijstje gebruikt.

Eind 2019 had niemand kunnen voorspellen dat de videobel applicatie Zoom zo goed zou scoren. Wisten wij veel dat dit jaar gedomineerd zou worden door een pandemie. Stipt op nummer 1 in de Verenigde Staten staat Zoom in de iOS top 2020. Het is de meeste gedownloade app van het jaar. Het corona thema is niet alleen van invloed geweest op apps die te maken hebben met videobellen. Ook webshops doen gouden zaken dit jaar. Amazon is bijvoorbeeld terug te vinden in het lijstje.

Populairste iOS apps van 2020 – Nederland

In Nederland was niet Zoom, maar Microsoft Teams die de nummer één positie wist te veroveren. Zoom staat op de vijfde plaats. Ook opvallend is CoronaMelder op nummer twee. De app kwam pas dit najaar beschikbaar. Op drie staat TikTok, een app die nog altijd ontzettend scoort. Andere populaire apps waren DigiD (4), Houseparty (9) en Tikkie (13). WhatsApp is ook nog altijd populair met een zesde plaats.