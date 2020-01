De populairste Netflix shows van 2019

Welke shows keek jij het afgelopen jaar van de Amerikaanse streamingdienst?





Netflix investeert jaarlijks miljarden in het maken van eigen content. Series, maar ook eigen films. De streamingdienst heeft een lijst bekendgemaakt met de populairste content van 2019, in dit geval de door Netflix geproduceerde shows en films.

Wat opvalt is dat content gemaakt met bekende Hollywood-acteurs en actrices goed scoort. De film of serie zelf hoeft niet eens kwalitatief goed te zijn. Zo waren Murder Mystery en 6 Underground twee draken van films. Ze staan echter wel in de top 3. In Murder Mystery speelde Jennifer Anniston de hoofdrol, in 6 Underground was dat Ryan Reynolds.

Wat verder opvalt is dat The Witcher een plekje heeft gekregen in de lijst. De Netflix-serie verscheen in de maand december op Netflix. The Witcher wist in die relatief korte periode ontzettend veel kijkers te trekken waardoor de serie terugkomt in de lijst met populairste Netflix shows.

Verder is The Irishman het noemen waard. Deze voor Netflix gemaakte film was er eentje van records. Zo was het met een duur van 3,5 uur een zeer lange zit. Toch wist de film het tot deze lijst te schoppen. Je kunt de volledige lijst hieronder bekijken.