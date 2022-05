De Porsche PDS50 is een Porsche onder draadloze speakers

De Porsche PDS50 is als een Porsche onder de speakers; van alle gemakken voorzien maar ook wel een beetje aan de prijzige kant!

Porsche-liefhebbers kunnen moeilijk een gloednieuwe sportwagen in hun woonkamer zetten. Om toch een beetje van de Duitse gründlichkeit in huis te halen brengt Porsche Design een eigen draadloze speaker uit, de PDS50.

Porsche PDS50

De PDS50 is een luxespeaker voor liefhebbers van het automerk. Het geheel is uit een heel stuk aluminium gefreesd en heeft wel wat weg van een grill van een sportwagen. Volgens Porsche Design is de box een ‘masculien ontwerpstatement’ en vanzelfsprekend een solide speaker wat betreft geluidskwaliteit.

De speaker is daarbij van alle gemakken voorzien. Zo kunnen gebruikers draadloos via Bluetooth hun smartphone koppelen. Wat betreft stroom is het basisstation van de PDS50 een groot draadloos oplaadpad die de speaker continue van draadloze stroom voorziet. Als alternatief is er een USB-C-aansluiting voor het opladen van de batterij.

Naar eigen zeggen gaat de speaker grofweg 20 uur mee op één batterijlading. Dat is niet gek voor een box van dit formaat (197mm x 123mm x 123mm). Oh, en de speaker heeft een IPX4-rating, wat betekent dat de box ook buiten gebruikt kan worden en een eventuele druppel water kan weerstaan.

Met een prijskaartje van €399 is de Porsche PDS50 uiteraard wel behoorlijk prijzig, zeker omdat er verder geen slimme features of andere snufjes in verwerkt zijn. Vanzelfsprekend betaal je stiekem ook een beetje aan de luxe merkuitstraling. Dat is iets waar Porsche-fanaten sowieso wel aan gewend zijn!