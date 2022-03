De Porsche Track Precision App is nu eindelijk nuttig

Voorheen ook wel, maar toen kon je de Porsche Track Precision App alleen op het circuit gebruiken.

De meeste Porsche-rijders zullen niet maandelijks op het circuit te vinden zijn. Deze groep zal dan ook de Porsche Track Precision App ongetwijfeld links laten liggen. Zonde eigenlijk, want deze applicatie beschikt over allerlei toffe functionaliteiten. Porsche heeft besloten de app ook een functie te geven voor de openbare weg. Kijk nu is de app pas echt nuttig!

Met Porsche Track Precision, of PTPA zoals het merk de applicatie zelf ook wel noemt, komt nu ook van toepassing bergpassen, kustwegen of andere idyllische kronkelwegen. Daarvoor gebruik je de Free Drive-modus van de app. Even uitleggen. PTPA registreert een rit zodat je deze later nog een keer kunt beleven. Te gek als jij een mooie bergpas hebt gereden natuurlijk.

Met de app is het mogelijk om video’s, rondetijden en data centraal op één plek op te slaan. De applicatie staat in verbinding met de auto via het Porsche Communication Management (PCM).

PTPA is slim genoeg om in de Free Drive-modus een memorabel moment vast te leggen. Dat kenmerkt de app door krachtig remmen, sterk accelereren of hogere G-krachten te registreren. Het staat de chauffeur uiteindelijk vrij om ook zelf deze momenten uit te kiezen.

Check hieronder een video om de Porsche Track Precision App in actie te zien.