De prijs van deze gouden PlayStation 5 is even schrikken - Apparata

We kunnen alvast verklappen dat je het met een oude sok niet gaat redden om deze gouden PlayStation 5 te kopen.

Het bekende Russische merk van excentrieke luxe producten Caviar heeft weer iets nieuws. Begin dit jaar werd al bekend dat het merk een gouden PlayStation 5 ging verkopen. Nu is de prijs van de bijzondere console bekendgemaakt.

Om even je geheugen op te frissen. Bij deze PS5 zijn de standaard platen vervangen voor 18-karaats gouden exemplaren. In ons vorige artikel gokte ik dat de prijs misschien wel uit zou komen op 850.000 euro. Ik zat er naast, maar het is nog steeds een prijs waar je van gaat schrikken.

De gouden PlayStation 5 van Caviar kost namelijk 413.000 euro. Met de gouden console krijg je eveneens een controller geleverd dat is omhult met krokodillenleer. Laat het de Partij voor de Dieren maar niet horen. Reken maar dat je vrienden een mening zullen hebben als ze deze gouden console zien staan.

Exclusief is het apparaat wel. Caviar gaat slechts negen exemplaren maken van de bijzondere PlayStation 5. De PS5 is van zichzelf een aardig zware console, daar komt dat goud nog eens bovenop. Alleen al het goud is goed voor een gewicht van 4,5 kilogram. Caviar heeft de console omgedoopt tot de Golden Rock. Dat u het weet.