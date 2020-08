De PS4 is weer heet, met dank aan de pandemie

Meer dan ooit zijn mensen te vinden op hun PlayStation 4. De reden voor de populariteit valt te raden.

Door de uitbraak van het coronavirus zitten we veel meer thuis. Daardoor hebben we gemiddeld ook meer vrije tijd, bijvoorbeeld om lekker te gaan gamen. Dat we allemaal meer zijn te vinden op onder andere de PlayStation 4 valt op te maken uit de laatste financiële cijfers van Sony.

Sony heeft in deze cijfers bekendgemaakt dat de omzet van software verkopen met 83 procent is toegenomen in vergelijking met 2019. Niet alles is rooskleurig overigens. Zo zijn de hardware verkopen met 22 procent gedaald. Maar ja, dat is ook begrijpelijk. Na al die jaren heeft vast iedereen wel een PlayStation 4 in huis die er ooit eentje wilde hebben.

Sterke software verkopen werden behaald met onder meer The Last of Us Part 2 en de recente game Ghost of Tsushima. Beide games zijn een absolute hit. Verder is uit de cijfers op te maken dat Sony nu 45 miljoen PlayStation Plus leden telt. Daarnaast liggen het aantal PS4 verkopen op 112 miljoen wereldwijd.

Ondertussen kijkt de wereld halsreikend uit naar de komst van de PlayStation 5. Aanstaande donderdag heeft Sony een event gepland staan. Daar krijgen we meer te horen over games die op de PS5 gaan verschijnen.